Перейти к материалам

Партия Порошенко проведет ребрендинг перед выборами в Раду. Имя бывшего президента уберут из названия

Источник: РБК
Надежный источник

Партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» намерена провести ребрендинг, сменить лидера и убрать из названия фамилию Порошенко. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в партии.

Пока окончательное решение не принято. О планах партии перед парламентскими выборами официально будет объявлено 31 мая.

Дискуссии на тему нового названия партии еще ведутся, но наиболее вероятный вариант — оставить знакомое избирателям слово «Солидарность», убрав имя экс-президента, говорит один из депутатов Верховной рады. Другой депутат указывает, что основным вариантом названия является «Европейская солидарность», сокращенно «ЕС».

РБК

Согласно последним опросам общественного мнения, «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» занимает первое место в антирейтинге партий. За нее ни при каких обстоятельствах не станут голосовать почти 52% украинцев.