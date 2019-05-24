Партия Порошенко проведет ребрендинг перед выборами в Раду. Имя бывшего президента уберут из названия
Партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» намерена провести ребрендинг, сменить лидера и убрать из названия фамилию Порошенко. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в партии.
Пока окончательное решение не принято. О планах партии перед парламентскими выборами официально будет объявлено 31 мая.
Дискуссии на тему нового названия партии еще ведутся, но наиболее вероятный вариант — оставить знакомое избирателям слово «Солидарность», убрав имя экс-президента, говорит один из депутатов Верховной рады. Другой депутат указывает, что основным вариантом названия является «Европейская солидарность», сокращенно «ЕС».
Согласно последним опросам общественного мнения, «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» занимает первое место в антирейтинге партий. За нее ни при каких обстоятельствах не станут голосовать почти 52% украинцев.