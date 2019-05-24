Мост через Волгу в обход Тольятти подорожал до 200 миллиардов рублей

Строительство моста через Волгу в обход Тольятти будет стоить около 200 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министерство экономического развития Самарской области.

Непосредственно на строительство уйдет 121 миллиард рублей, еще 80 миллиардов потребуется на эксплуатацию моста в течение 16 лет, рассказали в министерстве.

В концессионной компании «Обход Тольятти» говорят, что строительство за 200 миллиардов рублей — это один из обсуждаемых вариантов. В самой компании непосредственно возведение моста (без затрат на эксплуатацию) оценивают в 130 миллиардов рублей, два неназванных участника обсуждения сообщили об оценке в 136-138 миллиардов.

Мост через Волгу, по данным источников «Ведомостей», может построить компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.