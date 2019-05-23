Жители Раменок высадили клумбу с надписью «Собянин, уйди». Через два часа ее уничтожили коммунальщики 

Жители московского района Раменки высадили на Мичуринском проспекте цветочную клумбу с надписью «Собянин, уйди». Таким образом, они выразили протест против планов строительства многоэтажного дома в районе.

Как сообщается в фейсбук-сообществе «Против стройки на Мичуринском 30Б», уже спустя два часа коммунальные службы уничтожили клумбу.

Одна из местных жительниц опубликовала запись беседы с рабочими, которые сказали, что убирают клумбу по указанию местной управы — на месте самовольной высадки цветов якобы планировалась посадка деревьев.

Жители Раменок уже давно протестуют против строительства 17-этажного жилого дома на Мичуринском проспекте, 30Б. Ранее там планировалось построить детский сад.