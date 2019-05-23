Замглавы МВД задекларировал доход в 38 миллионов рублей. За два дня до этого он жаловался на упавший уровень жизни полицейских

Самый большой доход среди сотрудников МВД за 2018 год задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев. Декларации размещены на официальном сайте министерства.

За год Гостев заработал 38 миллионов рублей. Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что в эту сумму включена единовременная социальная выплата на приобретение жилья. В 2017 году Гостев декларировал 3,7 миллиона рублей дохода.

На втором месте по доходам оказался начальник контрольно-ревизионного управления МВД Николай Пилюгин (24,9 миллиона рублей), на третьем — глава МВД Крыма Олег Торубаров (22,2 миллиона).

21 мая на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности Гостев сетовал на падение уровня жизни полицейских. Он отмечал, что зарплаты сотрудников МВД оставались неизменными с 2012 по 2017 год, из-за чего на фоне инфляции «в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников». Первая за несколько лет индексация зарплат полицейских произошла в январе 2018 года.