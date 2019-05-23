В Ярославле разбили мемориальную доску на доме Бориса Немцова

Вандалы в ночь на 23 мая уничтожили в Ярославле мемориальную доску, установленную на доме, где жил . Об этом в фейсбуке сообщил инициатор установки таблички, бывший депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Мемориальную доску уничтожили в третий раз, начиная с 2016 года, сказал Цепенда изданию «Ярновости». По его словам, в прошлые разы виновных найти не удалось.

Василий Цепенда собирается обратиться в полицию с заявлением о вандализме. В региональном управлении МВД сообщили ТАСС, что начали проверку по факту случившегося.

Местные жители намерены собрать деньги на восстановление мемориальной доски.