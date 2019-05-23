В Троице-Сергиевой лавре произошел конфликт между монахами. Один из них ударил другого ножом

Обновление: Игумен Севастиан (Запольнов), напавший на монаха в Троице-Сергиевой Лавре, лишен сана и «права ношения монашеских одежд». Распоряжение подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

В Троице-Сергиевой Лавре один из монахов в состоянии опьянения ударил другого монаха ножом.

Пострадавший находится в больнице, опасности для его жизни нет, сообщил глава пресс-службы монастыря иеромонах Федор. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, заявили в полиции.

Инцидент произошел вечером 22 мая. Издание Baza утверждает, что причиной стал конфликт из-за пожертвований прихожан. Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков, в свою очередь, заявил, что «тут не идет речи ни о каком денежном конфликте», передает «Говорит Москва».

Волков добавил, что нападавший будет запрещен к служению по крайней мере на время разбирательства.