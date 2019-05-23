На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро произошел сбой. Два поезда с пассажирами застряли в тоннеле

В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской ветке метро приостановлено движение поездов от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево».

Поезда не ходят в обоих направлениях.

Как сообщил источник «Интерфакса», из-за механической поломки на станции «Алтуфьево» остановился состав. За ним в тоннеле оказались заблокированы два поезда с пассажирами.

Обновлено. Движение поездов полностью восстановлено. Застрявшие составы с пассажирами провели в тоннеле около часа.

21 мая из-за аварии контактного рельса было временно остановлено движение на части Солнцевской ветки. Три поезда с тысячей пассажиров застряли в тоннеле, их эвакуировали лишь спустя более двух часов.