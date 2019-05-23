СК начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни за жалобу Путину. Правозащитники обратились в ведомство в 2016 году

Следственный комитет по Чечне в конце апреля 2019 года начал проверку сообщений о преследовании семьи жителя региона Рамазана Джалалдинова, с жалобой президенту России.

Правозащитники обратились в СК с просьбой провести проверку еще в 2016 году, однако следователь отказал им, сославшись на то, что дело исследуется в рамках «другой проверки». В 2019 году правозащитникам удалось получить материалы, из которых стало ясно, что никаких проверок не проводилось вообще.