СК начал проверку сообщений о преследованиях жителя Чечни за жалобу Путину. Правозащитники обратились в ведомство в 2016 году
Следственный комитет по Чечне в конце апреля 2019 года начал проверку сообщений о преследовании семьи жителя региона Рамазана Джалалдинова, записавшего видеообращение с жалобой президенту России.
Правозащитники обратились в СК с просьбой провести проверку еще в 2016 году, однако следователь отказал им, сославшись на то, что дело исследуется в рамках «другой проверки». В 2019 году правозащитникам удалось получить материалы, из которых стало ясно, что никаких проверок не проводилось вообще.
"В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что решение по заявлению о преступлении выносится спустя трое суток после его поступления. А в этом случае Следственный комитет немного ошибся и перепутал три дня и три года <...>»,– говорит юрист Комитета против пыток Дмитрий Пискунов, представляющий интересы Рамазана Джалалдинова.