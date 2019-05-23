Росстат завысил оценку роста промышленного производства. Ошибку объяснили неверными данными от одной из добывающих компаний

Росстат отозвал оценку промышленного производства в России за январь—апрель 2019 года, которая оказалась завышенной из-за ошибочных данных.

Согласно обновленным данным, рост промышленного производства по сравнению с апрелем 2018 года составил 4,6%, а не 4,9%. Ошибочный показатель называли рекордным с мая 2016 года, однако то же можно сказать и про скорректированные данные.

Кроме того, в публикации от 22 мая говорилось о росте добычи газа в апреле на 16% в годовом выражении, а нефти и газового конденсата — на 7,4%. В обновленных данных эти показатели составляют 2,6% и 2,5% соответственно.

Росстат объяснил ошибку неточными данными, которое предоставило неназванное добывающее предприятие в ЯНАО.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал подобные ошибки недопустимыми и заявил, что внутри Росстата должны быть сделаны «оргвыводы». В Росстате пообещали наказать сотрудников, если выяснится, что вина за ошибку лежит на них. Ранее «Коммерсант» писал, что данные о росте добычи газа на 16%, заметно противоречащие данным Центрального топливного управления ТЭК, стали предметом обсуждения в правительстве.