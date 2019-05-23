Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа. За каждое он может получить до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по 17 новым эпизодам против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Все новые обвинения связаны с незаконным получением и публикацией секретных данных. Как отмечается в сообщении Минюста, по каждому пункту Ассанж может получить до 10 лет тюрьмы.
Решение обвинить Ассанжа в шпионских преступлениях примечательно и необычно. Большинство аналогичных случаев кражи информации касалось государственных служащих, таких как [информатор WikiLeaks Челси] Мэннинг, а не людей, которые публикуют эту информацию.
Ранее США выдвинули против Ассанжа обвинения в заговоре с целью компьютерного взлома. За это ему грозит пять лет заключения.
Сейчас Ассанж отбывает 50-недельное заключение в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.
О намерении требовать экстрадиции Ассанжа, помимо США, заявляла Швеция. Там его подозревают в преступлениях сексуального характера.
Перед тем как задержать Ассанжа, Великобритания дала Эквадору гарантии, что он не будет выдан в страну, где ему будет грозить смертная казнь.