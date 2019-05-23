Минфин США на восемь лет отложил выпуск банкнот с портретом героини движения против рабства

Минфин США отказался от планов выпустить в 2020 году банкноту с портретом — участницы движения против рабства в Америке.

Как объявил министр финансов Стивен Мнучин, дизайн 20-долларовых банкнот не будет меняться до 2028 года.

Принимая решение о смене дизайна банкнот, пояснил он, Минфин в первую очередь руководствуется соображениями защиты от подделок. «Исходя их этого, сначала в новом дизайне будут выпущены купюры в 10 и 50 долларов», — сказал Мнучин.

Банкноты с Табмен должны стать первым случаем, когда на долларах разместят портрет афроамериканца. Героиня движения против рабства также будет первой с конца XIX века женщиной, чей портрет поместят на долларах.

Минфин объявил о планах разместить на 20-долларовых банкнотах портрет Табмен в 2016 году. Героиню движения против рабства, подчеркивал тогда Минфин, выбрали по многочисленным обращениям американцев.

Выпуск банкнот с женским портретом планировалось приурочить к столетию 19-й поправки к Конституции США об избирательном праве для женщин.

На купюре в 20 долларов, которая в настоящий момент находится в обращении, размещен портрет 7-го президента США Эндрю Джексона — одного из основателей Демократической партии.