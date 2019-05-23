Компания-владелец The Body Shop покупает Avon

Бразильская компания Natura, владеющая косметическими брендами Aesop и The Body Shop, договорилась о покупке Avon. Сделка пройдет путем обмена акций, сообщает Reuters. Специализирующаяся на прямых продажах косметики Avon оценена примерно в два миллиарда долларов.

Сделку планируется закрыть в начале 2020 года. Объединенная компания станет четвертой крупнейшей в мире на рынке продажи товаров для красоты.

Компания Avon была основана в США в 1886 году, бразильская Natura — в 1969 году. В 2013 году Natura приобрела Aesop, а через четыре года — The Body Shop.