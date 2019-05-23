Гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян стал управляющим директором «Яндекса»

«Яндекс» объявил о назначении Тиграна Худавердяна на пост управляющего директора группы компаний. Это новая должность в структуре «Яндекса».

Худавердян работает в компании с апреля 2006 года. Он руководил сервисами «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор», а с 2015 года стал генеральным директором «Яндекс.Такси».

В связи с переходом Худавердяна на новую должность пост главы «Яндекс.Такси» займет Даниил Шулейко.