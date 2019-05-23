Гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян стал управляющим директором «Яндекса»
«Яндекс» объявил о назначении Тиграна Худавердяна на пост управляющего директора группы компаний. Это новая должность в структуре «Яндекса».
Худавердян работает в компании с апреля 2006 года. Он руководил сервисами «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор», а с 2015 года стал генеральным директором «Яндекс.Такси».
В связи с переходом Худавердяна на новую должность пост главы «Яндекс.Такси» займет Даниил Шулейко.
«Тигран очень давно работает в "Яндексе", знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании, — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний "Яндекса". — Благодаря тому, что Тигран займется текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах».