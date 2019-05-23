Адвокаты бывшего министра Абызова отрицают обнаружение наркотиков у него дома

Адвокаты бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, в мошенничестве, оспорили утверждение следователя об обнаружении наркотиков дома у его подзащитного.

По словам адвоката Сергея Дрозда, неназванное вещество было найдено дома у тещи Абызова, передает РИА Новости. В свою очередь теща бывшего чиновника заявила агентству, что это «никакие не наркотики, а лечебное вещество».

Версия о «лечебном веществе» из квартиры тещи не совпадает с заявлениями других адвокатов арестованного. Так, адвокат Александр Аснис сказал, что Абызов арендовал квартиру, где нашли наркотики, чтобы перекрыть доступ к своему жилью по балконам, и никогда не пользовался этой недвижимостью.

Адвокат Руслан Кожура, в свою очередь, заявил, что там было найдено «небольшое количество марихуаны».

Защитники Абызова отметили, что бывшему министру не предъявлено претензий в связи с обнаруженным веществом.