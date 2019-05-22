В Италии перевернулся автобус с российскими туристами. Один человек погиб

Автобус с группой туристов из Росссии перевернулся в Италии. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает издание Il Tempo. Местное издание Siena News сообщает, что в результате ДТП погибла женщина.

Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести. ДТП произошло утром 22 мая в районе города Монтериджиони. Автобус следовал из Сиены во Флоренцию и перевернулся, упав в кювет. Движение по трассе частично перекрыто.

По данным посольства РФ в Италии, всего в автобусе находились около 60 человек. Все они, предварительно, граждане России.