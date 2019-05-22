Ту-134 совершил последний гражданский рейс в России

Пассажирский самолет Ту-134 совершил последний в России гражданский рейс в истории лайнеров этой модели.

22 мая в 8:15 утра по московскому времени Ту-134 авиакомпании «Алроса», летевший из города Мирный в Якутии, успешно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. На борту находились 72 пассажира.

Этим полетом «Алроса» завершает эксплуатацию самолетов Ту-134. Последние два года «Алроса» была единственной компанией, использовавшей этот лайнер на регулярных рейсах, отмечает ТАСС. Авиаперевозчик собирается передать Ту-134 в музей при аэропорте Толмачево.

Ту-134 продолжают использовать в министерстве обороны РФ.

Ту-134 — один из самых массовых пассажирских самолетов. Разработан в 1960-е годы в ОКБ имени Туполева. Совершил первый полет в 1963 году. Всего за почти 20 лет серийного производства было выпущено 854 самолета этой модели.