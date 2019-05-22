Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada объявил о том, что откажется от натурального меха при создании одежды, начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года.

Как сообщила креативный директор компании Миуччи Прада, модный дом сосредоточится на использовании инновационных материалов, чтобы удовлетворить спрос потребителей на этичную продукцию.

В последние несколько лет от использования натурального меха отказались практически все крупные модные дома. Среди них — Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.