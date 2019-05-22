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Prada откажется от использования натурального меха

Источник: Prada
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Модный дом Prada объявил о том, что откажется от натурального меха при создании одежды, начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года. 

Как сообщила креативный директор компании Миуччи Прада, модный дом сосредоточится на использовании инновационных материалов, чтобы удовлетворить спрос потребителей на этичную продукцию.  

В последние несколько лет от использования натурального меха отказались практически все крупные модные дома. Среди них — Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci. 