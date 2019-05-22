Мэрия Москвы извинилась перед застрявшими в метро пассажирами

Глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов принес извинения пассажирам, застрявшим вечером 21 мая в поездах в тоннеле метро. Об этом сообщают «Вести.ру» и радиостанция «Говорит Москва».

Сбой движения поездов произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, по предварительным данным, из-за потери напряжения в неисправном контактном рельсе. В результате три поезда застряли на перегоне между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

В общей сложности, по словам чиновника, в составах находился 1041 человек. Им пришлось провести под землей 3 часа 20 минут, прежде чем их эвакуировали.

«Ситуация для нас крайне нетипичная. И мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось», — заявил Ликсутов.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.