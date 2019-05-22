«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу в восьмой раз

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу. В финальном матче, который состоялся в Самаре, «Локомотив» со счетом 1:0 одержал победу над екатеринбургским «Уралом».

Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России в рекордный восьмой раз. У ЦСКА семь побед в турнире, у «Зенита» и «Спартака» — по три.

«Локомотива» тульский «Арсенал» впервые в своей истории попал в Лигу Европы.