Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун прекратил голодовку в «Матросской тишине». Он похудел на 25 килограммов

Бывший глава Серпуховского района Московской области , находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил длительную голодовку. Об этом он сообщил в письме, направленном в Совет по правам человека при президенте РФ.

За время голодовки заключенный потерял 25 килограммов веса, у него появились ряд заболеваний.

Это уже не первая голодовка Шестуна в СИЗО. Нынешнюю он объявил в феврале 2019 года.

По словам его супруги Юлии Шестун, голодовка продолжалась в течение 100 дней.