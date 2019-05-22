Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун прекратил голодовку в «Матросской тишине». Он похудел на 25 килограммов
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», прекратил длительную голодовку. Об этом он сообщил в письме, направленном в Совет по правам человека при президенте РФ.
За время голодовки заключенный потерял 25 килограммов веса, у него появились ряд заболеваний.
Это уже не первая голодовка Шестуна в СИЗО. Нынешнюю он объявил в феврале 2019 года.
По словам его супруги Юлии Шестун, голодовка продолжалась в течение 100 дней.
"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания", - говорится в письме Александра Шестуна.