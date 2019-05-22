Apple представила новый MacBook Pro. Цены в России начинаются от 156 тысяч рублей
Источник: Apple
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Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro, сообщается на сайте производителя.
MacBook Pro получил процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений. У 15-дюймовой модели это шести- или восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовой — четырехъядерные. В Apple называют выпущенные ноутбуки самыми быстрыми среди MacBook.
Новые MacBook Pro доступны на сайте Apple. Цена 13-дюймовой модели начинается со 155 990 рублей, 15-дюймовой — с 207 990 рублей.
В октябре 2018 года компания Apple представила новый MacBook Air с экраном Retina.