Замглавы Росрезерва обвинили в мошенничестве с дизельным топливом на три миллиарда рублей

Заместителю главы Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александру Кирюхину предъявили обвинение в мошенничестве по госконтракту о переработке дизельного топлива.

В 2014 году Росрезерв заключил с предприятием «Тверьнефтепродукт» контракт на восстановление качества дизельного топлива, которое долго хранилось на комбинатах Росрезерва. «При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива», — отмечает СК. Но работы были приняты, и «Тверьнефтепродукт» получила по контракту 3,2 миллиарда рублей из госбюджета.

Кроме Кирюхина, в деле еще . Их также обвиняют в мошенничестве. Двое обвиняемых находятся под стражей, еще двое, включая Кирюхина, были отправлены под домашний арест. Пятому фигуранту дела изберут меру пресечения 21 мая.