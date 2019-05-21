Во Франции умер парикмахер Патрик Алес. Он придумал укладку волос феном

Во Франции умер парикмахер и предприниматель Патрик Алес. Ему было 88 лет.

Настоящее имя Алеса — Хесус Гонсалес. Он родился в испанском Сантандере в 1930 году; когда он был ребенком, его семья бежала во Францию из-за гражданской войны. Карьеру в моде он начинал в качестве курьера одного из парикмахерских салонов.

Патрик Алес в 1964 году придумал укладку — расчесывание влажных волос с одновременной сушкой их феном для придания прическе формы.