В Верховную Раду внесли законопроект о легализации медицинской марихуаны

В Верховную Раду внесен законопроект о легализации использования марихуаны в медицинских и научных целях.

Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь». Его текст на сайте украинского парламента пока недоступен.

Инициатива была зарегистрирована в Верховной Раде после того, как петиция в ее поддержку, подписанная рядом общественных организаций, собрала 25 тысяч подписей на сайте парламента (как сообщало «Громадьске», это первый законопроект, написанный и внесенный на основании успешной петиции).

Инициативу поддержала глава Минздрава Ульяна Супрун, отметившая, что «применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств».

Марихуану в медицинских целях используют в первую очередь для облегчения боли. Ее медицинское применение разрешено в ряде стран, в том числе в Германии, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Канаде, Аргентине, Чили, Австралии, Израиле и Таиланде.

На постсоветском пространстве применение лекарств с содержанием марихуаны легализовано в Литве. Употребление марихуаны было разрешено в Грузии.