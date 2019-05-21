В Москве закрыли на вход три станции метро из-за застрявшего в тоннеле поезда
Источник: Московский метрополитен
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В Москве станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыты для входа пассажиров, сообщила пресс-служба метрополитена.
Причиной закрытия станций стал поезд, сломавшийся в тоннеле. Попытка его отбуксировать не привела к успеху, из-за чего движение по участку Солнцевской и Большой кольцевой линий от «Парка победы» до «Савеловской» было приостановлено.
Сейчас в тоннеле находятся три поезда. Угрозы безопасности пассажиров нет, подчеркнули в пресс-службе метрополитена.