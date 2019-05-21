Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Бывший австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер на 71-м году жизни, сообщает The Guardian.

Erwin Scheriau / AFP / Scanpix / LETA

По словам его родных, Лауда мирно скончался в кругу семьи 20 мая. «Его уникальные достижения в спорте не останутся позабытыми. Его неутомимый интерес к работе, прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам всем будет очень его не хватать», — говорится в заявлении семьи.

В 2018 году Лауда перенес операцию по пересадке легких.

За свою карьеру в «Формуле-1» Ники Лауда провел 171 гонку, победив в 25-ти. Он трижды завоевывал звание чемпиона мира — в 1975-м и 1977-м годах за команду «Феррари» и в 1984-м году за «Макларен».

В 1976-м году Лауда попал в тяжелую аварию на гонке в немецком Нюрбургринге, получив множественные серьезные ожоги. Однако гонщик сумел восстановиться и продолжил карьеру уже через 42 дня после аварии. Лауда завершил выступления в «Формуле-1» в 1985 году. С 2012 года он занимал пост неисполнительного директора команды «Мерседес».