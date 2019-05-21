Суд вернул семье из Карелии пятерых детей. Отец утверждал, что детей изъяли из-за его общественной деятельности

Костомукшский городской суд принял решение о снятии временного ограничения родительских прав с Анатолия и Лидии Киселевых, у которых ранее органы опеки забрали пятерых детей.

На странице республики Карелия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что восстановить Киселевых в родительских правах суд просил республиканский уполномоченный по правам детей Геннадий Сараев. Детей, уточнил Сараев, сразу же вернут в семью.

Препятствия по воспитанию пятерых несовершеннолетних детей устранены, пояснил детский омбудсмен.

Верховный суд Карелии ограничил многодетную семью Киселевых из Костомукши в родительских правах в сентябре. Органы соцопеки сочли, что детям не обеспечивают доступ к образованию и нормальные бытовые условия. У Киселевых пятеро несовершеннолетних детей и старший, совершеннолетний сын. Киселевы с младшими детьми несколько месяцев скрывались от приставов, но в январе детей у них все же забрали. Отец Анатолий Киселев, активист профсоюза «Союз ССР», заявлял, что чиновники мстят ему за его общественную деятельность. О конфликте вокруг семьи Киселевых «Медуза» подробно писала в феврале.