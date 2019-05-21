США отложили введение ограничений для Huawei

Американские власти отсрочили вступление в силу ограничительных мер для китайской компании Huawei, о которых было объявлено в середине мая.

Huawei, объявило министерство торговли США, выдана временная лицензия на закупку американского оборудования, необходимого для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии существующую сеть и обеспечивать пользователям смартфонов возможность получать обновления. Лицензия действует до 19 августа.

Как пояснили представители министерства торговли, такая мера поможет минимизировать негативные последствия для американских пользователей, которые наступили бы в случае немедленного вступления ограничительных мер в силу.

Приобретать американское оборудование для каких-либо новых проектов китайской компании по-прежнему запрещено. Будет ли продлен срок действия лицензии после 19 августа, неизвестно.

Министерство торговли США в середине мая объявило о решении внести китайскую компанию Huawei в черный список и запретить ей сделки с американскими компаниями без разрешения властей. Ограничительные меры, как сообщалось, в частности приведут к тому, что на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google, а владельцы телефонов, которые купили их до санкций, не смогут устанавливать обновления операционной системы Android.

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