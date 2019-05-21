Сборная России по хоккею забросила семь шайб Швеции. В четвертьфинале россияне сыграют со сборной США

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 выиграла у сборной Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Шайбы у россиян забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.

С семью победами в семи матчах россияне заняли первое место в группе A. В четвертьфинале 23 мая они сыграют со сборной США, которая в своем последнем матче уступила Канаде со счетом 0:3 и заняла в группе B четвертое место.