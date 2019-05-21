На Минкульт пожаловались в ФАС за нарушение конкуренции. Ведомство предложило перевести зарплату сотрудников в системно значимые банки

Банк «Санкт-Петербург» пожаловался в ФАС, Минфин и Ассоциацию российских банков на нарушение конкуренции со стороны министерства культуры РФ, сообщает «Коммерсант».

Банк не устроило, что в конце февраля Минкульт рекомендовал подведомственным организациям перевести зарплатные проекты в .

В Минкульте объяснили, что подготовили рекомендации по поручению вице-премьера Ольги Голодец. Решение приняли на совещании в правительстве. В ведомстве отметили, что предложения стоит рассматривать как рекомендации, поскольку работники сами выбирают банк, где получать зарплату.

«Коммерсант» отмечает, что на совещании правительства приняли аналогичное решение в отношении сотрудников организаций, подконтрольных Минспорта. В этом министерстве на запрос издания не ответили.

В России с 2014 года действует закон, позволяющий сотрудникам требовать перечислять зарплату в банк по их выбору.