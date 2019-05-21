Лидер «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности

Армянский полузащитник футбольного клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку, сообщается на сайте «Арсенала».

Лондонский клуб принял такое решение, посоветовавшись с Мхитаряном и его семьей. «Мхитарян — ключевой игрок нашей команды, и его отсутствие станет большой потерей для нас. Нам жаль, что игрок пропустит финал такого крупного европейского турнира», — говорится в заявлении команды.

Сам футболист в инстаграме назвал решение непростым. По словам Мхитаряна, ему «больно пропустить» эту игру.

The Times сообщил 17 мая, что Мхитарян может пропустить игру в Баку по соображениям безопасности. В «Арсенале» опасались, что футболист может стать целью атаки из-за неподтвержденной информации о том, что в последние годы Мхитарян посещал Нагорный Карабах. Власти Азербайджана при этом обещали обеспечить безопасность Мхитаряна.

Азербайджан считает Нагорный Карабах своей оккупированной территорией. За посещение региона без ведома Азербайджана предусмотрена уголовная ответственность.