«Интерфакс»: в застрявших в тоннеле поездах московского метро находится тысяча человек

В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, в 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Позже по такой же схеме будут эвакуированы и пассажиры из других двух поездов.