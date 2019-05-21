Британская сеть ресторанов Джейми Оливера перешла под внешнее управление

Ресторанная компания повара , которой принадлежит более 20 заведений в Великобритании, перешла под внешнее управление из-за неплатежеспособности.

Администратором назначена компания KPMG. Как пишет The Guardian, под ее управлением окажутся 23 ресторана Jamieʼs Italian, рестораны Barbecoa и Fifteen в Лондоне, а также закусочная в аэропорту Гэтвик. В этих заведениях работают до 1300 человек, пишет BBC News.

Оливер заявил, что «очень опечален» этим исходом.

Ресторанный бизнес Оливера переживал кризис в последние годы; в частности, ему пришлось закрыть 12 ресторанов своей итальянской сети. Чтобы избежать банкротства, Оливер перевел компании 13 миллионов фунтов. Для части своих ресторанов повар начал искать покупателей.