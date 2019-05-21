Bloomberg: состояние Порошенко за годы президентства сократилось на 40%

Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

В 2014 году украинский журнал Forbes оценивал состояние Порошенко в 1,3 миллиарда долларов. В 2015 году его капитал сократился до 750 миллионов долларов.

Самый ценный актив Порошенко — это кондитерский концерн Roshen. Как отмечает Bloomberg, в 2012 году производство Roshen составляло 400 тысяч тонн в год, но оно сократилось на четверть после того, как продукцию компании запретили в России.

Петр Порошенко стал не единственным украинским бизнесменом, чье состояние сократилось в последние годы. Капитал владельца группы «Метинвест» Рината Ахметова снизился за эти годы на 50% до 5,5 миллиарда долларов.

Бизнесмен Петр Порошенко — пятый президент Украины. Он покинул этот пост 20 мая после того, как проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.