В Москве задержали члена совета движения «Голос». Он является фигурантом дела об угрозе убийством журналистке НТВ

В Москве задержан сопредседатель движения «Голос» Роман Удот. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Удот является подозреваемым по делу об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Его адвокат сообщил «Интерфаксу», что дознаватель требует арестовать Удота, так как тот якобы скрывался от следствия.

Как напоминает «ОВД-Инфо», дело связано с конфликтом Удота и журналистки НТВ в Шереметьево в марте 2019 года. Тогда члена «Голоса» задержали в аэропорту, после того как он отобрал телефон у журналистки.

Удот написал заявление в полицию, обвинив журналистку в нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ) и нарушении тайны переписки (статья 138 УК РФ). Журналистка написала на него встречное заявление.

Конфликт Удота с журналисткой произошел через несколько дней, после того как на НТВ вышел фильм, дискредитирующий «Голос». В нем, в частности, утверждалось, что Удот на деньги сомнительного происхождения купил своей матери квартиру в Москве.