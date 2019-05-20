Суд прекратил дело об экстремизме против учительницы из Новосибирской области, возбужденное из-за ссоры на родительском собрании

В Новосибирской области суд прекратил дело против учительницы Натальи Оганисян, которую обвиняли в экстремизме за оскорбление матери одного из учеников на родительском собрании. Это следует из карточки дела на сайте Болотнинского районного суда.

О прекращении возбужденного в 2018 году дела из-за декриминализации 282-й статьи в середине мая просила прокуратура.

Сама Оганисян подтвердила сайту «НГС» прекращение дела, однако сообщила, что ее «все-таки признали виновной» и что она намерена подавать апелляцию.

По имеющимся данным, на родительском собрании Оганисян назвала мать одного из учеников, гражданку Узбекистана, хамкой и в грубой форме посоветовала «учить русский язык». За это ее признали виновной в административном правонарушении (как писала «Медиазона», по статье КоАП о публичном оскорблении).

Позже на основании информации, что Оганисян якобы назвала оппонентку чуркой, против нее было возбуждено дело об экстремизме; учительницу внесли в список экстремистов Росфинмониторинга, что подразумевает ограничение возможности совершать банковские операции. Сама Оганисян отрицает, что использовала оскорбительное слово.