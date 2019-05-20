«Опыт Екатеринбурга должен быть изучен». Мэр Челябинска заморозил строительство часовни в городском сквере

Проект часовни в Челябинске, которую планировали построить в сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), заморожен. Строительство не начнется, пока власти не изучат мнение жителей Челябинска. Об этом заявил мэр города Владимир Елистратов, сообщает «Коммерсант-Челябинск».

« , должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение», — сказал Елистратов. На вопрос, пройдет ли голосование по поводу строительства часовни, мэр ответил, что власти будут «вести общение» с жителями города, пишет издание «Деловой квартал».

Проект строительства часовни около ЮУрГУ обсуждается с начала 2000-х годов. В 2017 году Евгений Тефтелев, который был тогда главой Челябинска, одобрил возведение часовни в сквере. Строительство должно начаться летом 2019 года. Против него выступали студенты ЮУрГУ.

После начала протестов в Екатеринбурге координатор местной ячейки «Открытой России» Денис Ибрагимов направил мэру письмо, в котором предложил запретить застройку сквера напротив ЮУрГУ. «Господин мэр, вы что, хотите как в Екатеринбурге?», — говорилось в письме. После этого Ибрагимова пригласили на беседу с главным архитектором Челябинска; активист предложил провести референдум по поводу часовни или перенести ее на новое место.

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