Эквадор начал передавать вещи Ассанжа властям США

Эквадор начал передавать вещи основателя WikiLeaks Джулиана Асссанжа властям США.

Среди этих вещей — рукописи, официальные документы, медицинские записи и электронные девайсы Ассанжа. Адвокаты основателя WikiLeaks назвали действия Эквадора «беспрецедентным нарушением» принципов предоставления убежища.

Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году, опасаясь выдачи США.

Сейчас основатель WikiLeaks отбывает 50-недельный тюремный срок в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог. После этого его могут выдать в США или в Швецию.

По обвинениям, предъявленным властями США на данный момент, Ассанжу грозит до пяти лет лишения свободы. Власти Великобритании дали гарантии Эквадору, что основатель WikiLeaks не будет выдан стране, где ему может грозить смертная казнь.