В Ульяновске суперджет «Аэрофлота» прервал взлет из-за неполадок с гидросистемой. Пассажиров пересадили на Airbus A320

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс «Аэрофлота» из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за неполадок с гидросистемой.

Как пояснили представители аэропорта, во время выруливания на взлетно-посадочную полосу на скорости 55 километров в час сработала аварийная система, после чего экипаж принял решение прервать взлет.

Источник РИА Новости в аэропорту рассказал, что все пассажиры рейса после этого отказались лететь на суперджете. В итоге их пересадили на другой самолет — Airbus A320, он вылетел в Москву с задержкой на 13 часов.

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Жертвами катастрофы стал 41 человек.

Росавиация не нашла оснований для приостановки полетов суперджетов после инцидента.

Количество полетов суперджетов «Аэрофлота» за неделю после катастрофы сократилось на 14%. Официально это никак не комментировали.