В Казани облили фекалиями одного из лидеров Либертарианской партии России

Неизвестные облили фекалиями члена федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова в Казани, куда он приехал читать лекцию об образовании.

Как рассказали изданию «Idel.Реалии» соратники Светова, на него напали, когда он подъехал к отелю, где должна была проходить лекция, и вышел из машины.

Из-за инцидента лекция началась с опозданием.