В Казани облили фекалиями одного из лидеров Либертарианской партии России
Источник: Idel.Реалии
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Неизвестные облили фекалиями члена федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова в Казани, куда он приехал читать лекцию об образовании.
Как рассказали изданию «Idel.Реалии» соратники Светова, на него напали, когда он подъехал к отелю, где должна была проходить лекция, и вышел из машины.
Из-за инцидента лекция началась с опозданием.
Сотрудник службы безопасности отеля подтвердил журналисту "Idel.Реалии", что четверо молодых людей поджидали Михаила Светова у входа в гостиницу. Как только либертарианец вышел из автомобиля и направился ко входу, нападавшие облили его фекалиями из пластиковой упаковки от чипсов. Сразу после нападения молодые люди убежали.