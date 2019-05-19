Военный суд взыскал 17 миллионов рублей с двух командиров российской подлодки, которая столкнулась с другим судном на учениях

Ленинградский окружной военный суд в 2018 году постановил взыскать 17 миллионов рублей за аварию субмарины «Краснодар» с ее бывшего командира Дениса Сопина и бывшего командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова. Об этом говорится в решении Верховного суда, на которое обратил внимание «Коммерсант».

В апреле 2016 года во время учений в Балтийском море подлодка «Краснодар» при всплытии столкнулась с другим судном. Работы по ремонту субмарины оценили в 33 миллиона рублей. Минобороны потребовал эту сумму с Сопина и Мартемьянова, но суд постановил взыскать с командира подлодки 12 миллионов рублей, с командира дивизиона — пять миллионов.

Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, Сопин возместил свою часть ущерба; у него остался долг в 21 тысячу рублей (это сумма госпошлины). Мартемьянов же не смог погасить ущерб. Он обратился в Верховный суд с жалобой о снижении размера взыскания, но в феврале 2019 года ему было отказано.

По данным «Коммерсанта», подлодка «Краснодар» в 2016 году столкнулась с иностранным гражданским судном, которое нарушило границу района, где проходили учения. В результате аварии судно почти не пострадало; у подлодки же, как сообщали источники «Новой газеты», были сломаны перископ, радар и антенна.