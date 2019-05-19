SpaceX подала секретный судебный иск к правительству США

Компания SpaceX подала к федеральному правительству США иск в суд, связанный с госконтрактами, сообщает The Washington Post.

Компания настаивает на том, что иск содержит конфиденциальную и служебную информацию, поэтому неясно, какой именно контракт обжалует SpaceX. The Washington Post отмечает, что сейчас ВВС США выбирают поставщика для крупного контракта стоимостью в несколько миллиардов долларов.

В октябре 2018 года SpaceX проиграла схожий контракт на 2 миллиарда долларов от Пентагона на разработку ракет для запуска правительственных спутников. Его поделили между собой United Launch Alliance (ULA), Northrop Grumman и компания Джеффа Безоса Blue Origin.

В начале 2019 года SpaceX подавала иск на 150 миллионов долларов из-за контракта NASA на разработку оборудования для миссии на Юпитер, который получила ULA. Через месяц после подачи иск был отозван без объяснения причин.