«Широко известно, что я был единственным ребенком». Бизнесмен Игорь Макаров опроверг знакомство с «племянницей» из австрийского видео

Женщина, из-за с которой был вынужден уйти в отставку вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, не имеет никакого отношения к бизнесмену Игорю Макарову. Заявление бизнесмена «Медузе» передали его представители.

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет, — говорится в заявлении Игоря Макарова. — С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще».

Бизнесмен заявил также, что не имеет отношения к инциденту, произошедшему в Испании в 2017 году с участием Хайнца-Христиана Штрахе — именно там была сделана съемка, после публикации которой вице-канцлер был вынужден уйти в отставку.

Макаров намерен использовать «все юридически приемлемые методы», чтобы выяснить, кто стоит за «неправомочным и несанкционированным» использованием его имени.

Информацию о том, что женщина является племянницей Игоря Макарова, распространили австрийские СМИ. Откуда взялись такие предположения, не указывалось.

Макаров — создатель российской газовой компании «Итера». В 2013 году он продал свои активы «Роснефти».

Из-за скандала канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести досрочные парламентские выборы. Президент страны Александер Ван дер Беллен поддержал это предложение.