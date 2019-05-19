«Локомотив» и «Краснодар» обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Московский «Локомотив» и «Краснодар» по итогам матчей 29-го тура чемпионата России по футболу обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Локомотив» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а «Краснодар» в Туле обыграл «Арсенал» (3:0).

После 29 туров у «Локомотива» и «Краснодара» по 53 очка, у идущего четвертым «Спартака» (в Лигу чемпионов от России попадают три команды) — 49 очков.

В Лиге чемпионов в сезоне 2018-2019 «Локомотив» проиграл пять матчей из шести и занял последнее место в своей группе.

«Краснодар» попал в Лигу чемпионов впервые в своей истории.