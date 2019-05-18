Власти Австрии решили провести досрочные выборы после отставки вице-канцлера. Он ушел из-за видео с «племянницей российского олигарха»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что предложит президенту Александру Ван дер Беллену провести в стране досрочные парламентские выборы в связи с отставкой вице-канцлера Ганса-Христиана Штрахе. Об этом сообщает Reuters.

Курц не уточнил предполагаемую дату проведения новых выборов, но отметил, что они должны пройти как можно скорее, пишет агентство APA.

Ганс-Христиан Штрахе подал в отставку 18 мая — после публикации видеозаписи 2017 года, на которой он обещал предполагаемой «племяннице российского олигарха» помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.

Ганс-Христиан Штрахе стал вице-канцлером и министром спорта Австрии в кабинете Себастьяна Курца по итогам парламентских выборов в октябре 2017 года, на которых Австрийская партия свободы заняла третье место.