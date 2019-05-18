Вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за подозрений в коррупционном сговоре с «племянницей российского олигарха»

Австрийский политик Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку в поста вице-канцлера и лидера ультраправой «Австрийской партии свободы» (АПС) из-за видео, на котором он ведет переговоры с предполагаемой родственницей российского олигарха. Об этом пишет агентство APA.

Запись опубликовали немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel. На ней фигурируют Штрахе и предполагаемая племянница неназванного российского олигарха, которую, как пишет Spiegel, зовут Алена Макарова. Она предложила оказать поддержку АПС на предстоящих парламентских выборах в обмен на доступ к государственным контрактам. Кроме того, обсуждалась покупка Макаровой популярного австрийского таблоида Kronen Zeitung, который в этом случае стал бы выражать точку зрения АПС.

Сообщается, что видеозапись была сделана на острове Ибица в 2017 году во время предвыборной кампании. Штрахе стал вице-канцлером по итогам выборов, состоявшихся 15 октября 2017 года.

Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит видеозапись. Штрахе, объявляя о своей отставке, назвал видео «политическим убийством» и обвинил в его появлении своих политических оппонентов. Также он отметил, что в момент съемок был пьян.