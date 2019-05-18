В Екатеринбурге возбудили уголовные дела по факту нападения на полицейских во время первой акции в защиту сквера

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела по факту нападения на полицейских и протестующих во время уличной акции 13 мая. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на директора издания Рината Низамова, которого 18 мая допросили в управлении МВД по Свердловской области.

По словам Низамова, его вызвали в полицию как главу издания, журналисты которого вели прямые трансляции на акции 13 мая. Все сделанные ими в тот день видеозаписи изъяты. «В том числе журналистам „Екатеринбург онлайн“ удалось заснять момент, как один из спортсменов брызнул газовым баллончиком в людей. Люди попросили полицию его задержать, он сильно толкнул сотрудников полиции, и его отбила толпа спортсменов», — сказал Низамов.

«Екатеринбург онлайн» опубликовал видео с акции, на котором мужчина в бейсболке ударил полицейского, пытавшегося его остановить. По данным издания, сотрудник полиции на видео — глава отдела охраны общественного порядка управления МВД по Екатеринбургу Александр Кашигин; он уже дал показания об инциденте. Как пишет E1, силу к полицейскому применил предположительно, спортсмен . Его разыскивает полиция.

Боец РМК ударил полицейского newsHShD

13 мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства церкви на месте сквера в центре города. На первой акции защитников сквера разгоняли молодые люди в спортивной одежде, среди которых оказались воспитанники «Академии единоборств РМК» и завсегдатаи городских тренажерных залов.