Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали перед финалом конкурса

Организаторы «Евровидения» дисквалифицировали жюри от Белоруссии перед финалом конкурса. Об этом (EBU) сообщил изданию Eurovoix.

По словам организаторов «Евровидения», председатель и большинство членов жюри рассказали в интервью белорусскому изданию TUT.BY, за каких исполнителей они проголосовали в первом полуфинале конкурса. Это противоречит правилам «Евровидения».

TUT.BY опубликовал материал по итогам первого полуфинала 15 мая. Его удалили после претензий со стороны организаторов «Евровидения». Издание принесло извинения.

Финал «Евровидения» пройдет 18 мая в Тель-Авиве. В нем будет выступать представительница Белоруссии Зена (Зина Куприянович) с песней Like It, которая вошла в десятку лучших участников в первом полуфинале.

Победителя на «Евровидении» выбирают на основе голосования зрителей и жюри из стран, которые участвуют в конкурсе.