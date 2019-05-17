В Верховной Раде распалась коалиция. Парламент нельзя будет распустить еще месяц

В Верховной Раде распалась коалиция «Европейская Украина», объявил на утреннем заседании спикер Андрей Парубий.

По закону, напомнил Парубий, «в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной Раде, должна быть сформирована новая коалиция».

До этого момента парламент не может быть распущен, отмечает «Интерфакс».

Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», объединения «Самопомич», Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины» (всего в составе было 302 депутата). Позже фракции «Самопомичи», Радикальной партии и «Батькивщины» заявили о выходе из коалиции.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании говорил о возможном досрочном роспуске Верховной Рады. В частности, как заявляли представители команды Зеленского, поводом для этого может стать тот факт, что в парламенте нет коалиции, насчитывающей 226 человек и более (т.е. больше половины депутатов).

По закону парламент не может быть распущен менее, чем за полгода до истечения полномочий. Очередные парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре. То есть для Рады текущего созыва крайний срок, когда парламент может быть распущен — конец мая.

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Таким образом, у нового президента была бы неделя на роспуск Рады на законных основаниях.