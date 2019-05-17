В Калифорнии истребитель F-16 упал на крышу здания

В Калифорнии истребитель F-16 рухнул на крышу здания. Эту информацию Los Angeles Times подтвердили представители авиабазы Марч-Эйр, куда возвращался истребитель.

Инцидент произошел после отказа гидравлической системы самолета. В результате в больницу с легкими травмами были доставлены 12 человек, в том числе пилот истребителя, который успел катапультироваться перед крушением.

Здание, на которое упал истребитель, было нежилым. По информации CNN, в нем был расположен склад. Крушение самолета вызвало небольшой пожар в здании; он был быстро потушен.